Сайты ТСН и канала «24» в октябре нарастили аудиторию: Kantar TNS

Лидеры рейтинга самых популярных среди украинцев сайтов – Google.com (в том числе Google.com.ua), Youtube.com и Facebook.com – наращивают свою аудиторию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Kantar TNS CMeter за октябрь.

Их охваты выросли на 0,8%, 2,05% и 4,8% соответственно.

Под осенний рост попали и охваты некоторых новостных сайтов. Так, Tsn.ua (19-е место) вырос более чем на 2%, а 24tv.ua (23-е место) – почти на 4%. Кроме того, значительный рост в октябре показывает e-commerce: например, Rozetka.com.ua выросла почти на 7%, Prom.ua – на 4%, а Aliexpress.com – на 2%.

Одновременно зафиксировано уменьшение охвата Yandex.ua – на 3%, что сместило его с 12-го на 16-е место.Охват Vk.com, по мнению аналитиков, уже пережил пик падения и остается достаточно стабильным, занимая 11-ю позицию. А сайт Ok.ru закрывает первую Топ-25.

Весь рейтинг выглядит так: