С ZIK ушел шеф-редактор департамента информвещания Федор Скрыпник

С телеканала ZIK уволился шеф-редактор Департамента информационного вещания и информационно-аналитических программ Федор Скрыпник.

"Я уже не отвечаю за контент, который производит информационный департамент", - сообщил он «Телекритике».

Причиной увольнения, по его словам, являются разбежности во взглядах с руководством на то, каким должен быть контент канала. "На качественный контент журналистам необходимо больше времени и ресурса. Пока все разговоры с руководством свидетельствовали о кардинально другом подходе", - пояснил Скрыпник.

На телеканале ZIK в ответ на просьбу «ТК» прокомментировать слова Федора Скрыпника о причине его увольнения сообщили следующее: "Комментарии относительно увольнения экс-шеф-редактора Департамента информационного вещания Федора Скрыпника очень номинальные. О своем решении Скрыпник сообщил коллегам еще в четверг, 16 марта. Его непосредственным руководителем была Людмила Добровольская".

Напомним, в январе генеральным продюсером канала ZIK стал Гайгысыз Гелдиев. В феврале креативным продюсером канала была назначенателеведущая, журналист Наталья Влащенко, в марте Департамент журналистских расследований ZIK возглавила бывший директор Media Development Foundation, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко.

17 марта о своем увольнении сообщили руководитель информационно-аналитического департамента медиахолдинга ZIK Людмила Добровольская и телеведущий Андрей Тычина.

Фото: Facebook Федора Скрыпника