ТЕЛЕКРИТИКА

С «Прямого» ушла ведущая программы «Криминал» Анна Маляр

Бизнес

Ведущая телеканала «Прямой» Анна Маляр объявила о своем уходе.

"Друзья, с сегодняшнего дня (4 октября. – ТК) программа «Криминал» на телеканале «Прямой» будет выходить без меня", – сообщила она в своем Facebook.По словам телеведущей, у нее впереди насыщенная работой осень, командировки, проекты и законопроекты.

"Телеканал «Прямой»– это космос. У меня абсолютное ощущение, что я была где-то в будущем. Такие технологии и такой коллектив – это, действительно, явление на украинском телевидении", – отметила Маляр.

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«Телекритика» обратилась к Анне Маляр за комментарием.

Напомним, телеканал «Прямой» запустится 24 августа на базе «Тониса». Генеральный продюсер канала Алексей Семенов рассказал в интервью ТКза счет чего «Прямой» может стать лидером информационного вещания, чего стоит от него ждать и почему у других медиа изменилось отношение к ведущим.

Фото: Facebook Анны Маляр

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