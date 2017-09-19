С каждым годом в Украине закрывается все больше редакций проводного радио

С 2015 года количество редакций проводного радиовещания в Украине сократилось с 234 до 195. Как сообщает «РБК-Украина», об этом на пресс-конференции рассказал член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.
"Количество редакций проводного вещания сокращается. У нас есть статистика, согласно которой еще в 2015 году таких редакций было 234, уже в 2016 году – 199. И на сегодняшний день их уже работает 195", – уточнил он, добавив, что регулятор рассматриваетобращения об аннулировании лицензий от таких редакций почти на каждом заседании.
Поэтому, по его словам, сохранение редакций проводного вещания является одним из приоритетов Нацсовета.
Статьи по теме
- Нацсовет хочет через суд лишить радиостанции UMH лицензий
- Нацсовет инициирует глушение сигнала крымских радио и телеканалов
- Dragon Capital, владеющая «Новым временем», купила радио «Эра»
- Региональные радио перевыполняют квоту на украинские песни на 20%
- В Херсонской области начало вещание крымскотатарское радио «Хаят»
- Онлайн-радио становятся все более популярными в Украине: «Радиокомитет»