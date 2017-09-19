ТЕЛЕКРИТИКА

С каждым годом в Украине закрывается все больше редакций проводного радио

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С 2015 года количество редакций проводного радиовещания в Украине сократилось с 234 до 195. Как сообщает «РБК-Украина», об этом на пресс-конференции рассказал член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"Количество редакций проводного вещания сокращается. У нас есть статистика, согласно которой еще в 2015 году таких редакций было 234, уже в 2016 году – 199. И на сегодняшний день их уже работает 195", – уточнил он, добавив, что регулятор рассматриваетобращения об аннулировании лицензий от таких редакций почти на каждом заседании.

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Поэтому, по его словам, сохранение редакций проводного вещания является одним из приоритетов Нацсовета.

Фото: Wikimedia.org / Riggwelter

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