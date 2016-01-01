С канала ZIK увольняется ведущий Андрей Стельмах

Ведущий программы военных расследований «Стежками війни», который выходит на телеканале ZIK, Андрей Стельмах увольняется.

"Просто хочу поблагодарить всех за работу. Несмотря на все, мы делали хороший продукт", – написал он в своем Facebook.

«Телекритика» обратилась к телеведущему за комментарием.

Напомним, сегодня ранее канал ZIK сообщил о закрытии двух проектов журналистских расследований «Остання інстанція» и «Лакарські таємниці» и планах по переформатированию «Стежками війни» и «Житлоблуд», чтобы улучшить их качество и рейтинги. Также канал объявил о назначении генеральным продюсером Натальи Влащенко.

Программа «Стежками війни» стартовала в эфире ZIK в сентябре 2016 года. Ее цель – показать зрителям реальную картину обороноспособности страны, разоблачить схемы откатов и взяток среди военных чинов и др.

Фото: Facebook Андрея Стельмаха