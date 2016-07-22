С канала Савика Шустера ушли гостевой редактор и звукорежиссер

Гостевой редактор телеканала 3s.tv Алексей Стукало и звукорежиссер Виталий Мироненко уволились с канала. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.
"Хотите верьте, хотите нет, но помню почти каждый эфир. Это был изнурительный, нервный, но интересный марафон. Марафон Савика Шустера длиной в 12 лет и нескольких тысяч прямых эфиров. Марафон моей жизни от Майдана до Майдана", - написал он, добавив, что сейчас находится в поиске новой работы.
Виталий Мироненко был более лаконичен:
Напомним, 1 декабря телеканал 3s.tv объявил, что прекращает свою деятельность с 1 января 2017 года из-за отсутствия финансирования. Позже генеральный директор канала Павел Елизаров сообщил, что еще какое-то время на телеканале будут выходить повторы программ. Тем временем 3s.tv продолжает искать инвесторов. По его словам, для дальнейшего существования каналу необходимо около $10 млн.
Фото: Facebook Алексея Стукало