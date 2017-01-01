С июля треть Волыни может остаться без украинского ТВ из-за недостатка телебашен

30 июня 2017 года может стать последним днем работы телевизора для большой части населения Волынской области - цифровое телевидение смогут смотреть только 65% зрителей, сообщает пресс-служба 1+1 медіа.

Как сообщила руководитель отдела информационной политики Волынской облгосадминистрации Светлана Головачук, 35% территории региона, преимущественно северные районы, не покрыто цифровым вещанием из-за недостаточного количества телебашен в регионе. Из 12 необходимых телебашен возведены только шесть.

По ее словам, при отсутствии аналога часть жителей региона будет смотреть только польские и белорусские программы, поскольку на четверти территории украинские каналы будут отсутствовать. "Через белорусского вещателя люди имеют возможность смотреть российские запрещенные каналы, а вот это уже пропаганда", − добавила Головачук.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что государство обязательно должно сделать аудит цифрового покрытия. "Убедиться не только на картах, но и физически, какое количество людей имеет возможность смотреть цифровое телевидение", − сказал он.