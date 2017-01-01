С авиакомпанией KLM по всему миру: более 30 направлений со скидкой

Амстердам от 260$, Барселона от 170$, Лиссабон от 170$, Лос-Анджелес от 440$, Нью-Йорк от 450$, Атланта от 550$, Монреаль от 550$, Гонконг от 590$, Сингапур от 600$, Йоханнесбург от 755$, Маврикий от 965$, Сантьяго де Чили от 1115$ и т.д., все тарифы включают аэропортовые сборы и перелет в обе стороны.

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Во время перелета в Северную и Южную Америку, Азию или Африку есть возможность сделать бесплатный стоповер в Амстердаме на пути туда или назад: 1-2 дня, чтобы посетить основные достопримечательности столицы Нидерландов, покататься по каналам, увидеть картины Ван Гога, почувствовать дух Европы и продолжить запланированное путешествие.

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Об авиакомпании KLM

Авиакомпания KLM Королевские Голландские Авиалинии была основана в октябре 1919 года и, таким образом, является старейшей в мире авиакомпанией, работающей под своим первоначальным названием.

На протяжении своей почти столетней истории KLM заняла достойное место среди лучших авиакомпаний в мире. Она была первопроходцем во многих направлениях развития авиации – в открытии воздушного сообщения между Европой, Восточной Азией и Америкой, в перевозке животных, в обучении летного состава и персонала, во внедрении новых технологий и сервисов для пассажиров.

KLM продолжает инвестировать в повышение уровня комфорта для своих клиентов, постоянно обновляя свой авиапарк и пассажирские салоны. В течение последних нескольких лет авиакомпания ввела в эксплуатацию лайнеры Boeing 787 Dreamliner, Embrear 175 и продолжает переоборудование своих дальгемагистральных лайнеров Airbus 330 новыми салонами Мирового Бизнес Kласса.

В октябре 2017 года авиакомпания KLM отпраздновала 25-летие полетов в Украину. Авиакомпания KLM выполняет ежедневно рейс по маршруту Киев-Амстердам, а также еще один рейс, благодаря договору о сотрудничестве между авиакомпанией KLM и «Международные авиалинии Украины» (МАУ). В рамках этого соглашения года авиакомпания KLM совместно с МАУ осуществляют код-шеринговые рейсы из регионов Украины – Львова, Одессы, Днепра, Харькова – через Киев в Амстердам и далее по всей глобальной маршрутной сети Air France – KLM.

На сегодняшний день маршрутная сеть авиакомпаний Air France-KLM составляет 314 направлений в 116 странах мира. Флот авиакомпаний насчитывает 534 самолета, которые перевозят в год более 98 миллионов пассажиров благодаря 2200 рейсам через хабы Шарль де Голь в Париже и Схипхол в Амстердаме.