С апреля на Крым начнут вещать еще две радиостанции

До конца марта телевышка на Чонгаре (Херсонская область) заработает в полном объеме. Об этом рассказал в эфире телеканала UA|TV член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.
"Уже в этом месяце вышка на Чонгаре будет работать в обычном режиме. Сейчас режим тестовый. И со следующего месяца - апреля - будут работать все четыре радиостанции", – сказал он.
Кроме того, по словам члена регулятора, Мининформполитики при поддержке Нацсовета разработало специальный законопроект об особенном режиме вещания на приграничных территориях и в зоне проведения АТО, который позволит очень эффективно «насытить» эфир украинским сигналом там, а также организовать второй этап вещания на Крым.
"Это будет больше радиостанций. Не четыре («Украинское радио» и Meydan Radiosı уже вещают, «Радио Крым Реалии» и «Херсон FM» начнут вещать с апреля. - Ред.), как сейчас. Это будет в несколько раз больше. И это будет цифровое телевидение. Таким образом весь север Крыма будет получать сигнал большого количества украинских радиостанций и телеканалов", - уточнил Костинский.
Напомним, в январе завершилосьстроительство радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области. Осуществлялось оно в рамках реализации Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма на 2016 - 2017 гг.
В начале февраля первыми украинскими станциями, которые могут слушать крымчане, стали «Украинское радио» (частота 100.7) та Meydan Radiosı (101.4 та 90.8). Следующими начнут вещание «Радио Крым Реалии» и «Херсон FM».
Фото: radiosvoboda.org