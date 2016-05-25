С апреля на Крым начнут вещать еще две радиостанции

До конца марта телевышка на Чонгаре (Херсонская область) заработает в полном объеме. Об этом рассказал в эфире телеканала UA|TV член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"Уже в этом месяце вышка на Чонгаре будет работать в обычном режиме. Сейчас режим тестовый. И со следующего месяца - апреля - будут работать все четыре радиостанции", – сказал он.

Кроме того, по словам члена регулятора, Мининформполитики при поддержке Нацсовета разработало специальный законопроект об особенном режиме вещания на приграничных территориях и в зоне проведения АТО, который позволит очень эффективно «насытить» эфир украинским сигналом там, а также организовать второй этап вещания на Крым.

"Это будет больше радиостанций. Не четыре («Украинское радио» и Meydan Radiosı уже вещают, «Радио Крым Реалии» и «Херсон FM» начнут вещать с апреля. - Ред.), как сейчас. Это будет в несколько раз больше. И это будет цифровое телевидение. Таким образом весь север Крыма будет получать сигнал большого количества украинских радиостанций и телеканалов", - уточнил Костинский.