С 1 февраля «Воля» повышает цены на свои услуги

Об этом сообщается на сайте компании.

Свое решение «Воля» объясняет повышением тарифов в Украине на тепло и электроэнергию, девальвацию гривны и инфляцию.

"К сожалению, несмотря на экономические составляющие, мы вынуждены с 1 февраля 2017 повысить размер абонентской платы за телекоммуникационные услуги в среднем до 6%. Повышение коснется части пакетов ТВ, Интернет, ТВ + Интернет и дополнительных пакетов ─ «Спорт» и «Футбол HD». Ознакомиться подробно с изменениями можно в разделе «Прейскуранты» на сайте volia.com и в сообществе «Воля Клуб». Эти изменения помогут нам в течение года улучшать наши продукты" - говорится в сообщении компании.

Напомним, что в последний день прошлого года «Воля» стала одним из провайдеров, которые договорились с телеканалами об условиях работы на 2017 год.