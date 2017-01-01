С 1 апреля каналы 1+1 media будут вещать только со спутника Astra 4A

Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

"Чтобы продолжить просмотр программ и сериалов каналов группы абонентам спутникового приема необходимо перенастроить тюнер из старого спутника Amos 2 на новый - Astra 4A", - говорится в сообщении.

Вещание на Amos 2 будет прекращено в ночь с 31 марта на 1 апреля в 00.00.

"Те пользователи, которые просматривают каналы по предварительным параметрам приема, для быстрого и правильной настройки тюнера на спутник Astra 4A могут воспользоваться сайтом www.telemaster.com.ua, где предоставлены подробные инструкции по перенастройке тюнеров разных марок и базы данных мастеров спутникового телевидения в разных населенных пунктах, к которым можно обратиться в случае необходимости", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, что с 2017 года шесть телеканалов группы StarLightMedia – СТБ, Новый канал, ICTV, M1, M2, QTV – начали вещать со спутникового ретранслятора АМОS-3 от оператора Space-Communication Ltd. (Израиль). До этого вещание каналов группы велось со спутника АМОS-2.