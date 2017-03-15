Russia Today займется развенчанием фейков иностранных СМИ о России

Российский телеканал иновещания RT (ранее - Russia Today) запускает проект Fakecheck, в котором будет публиковать опровержения на сообщения зарубежных СМИ, которые не соответствуют действительности. Об этом в интервью RNS сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

"Мы будем развенчивать фейки, которые массово распространяются в мейнстримовских СМИ. Кто-нибудь — условно Washington Post — напишет какую-нибудь полную лабуду — и за ним давай весь мир перепечатывать!", - сказала она.

По словам главреда, информация из подобных публикацийостается в сознании читателей как свершившийся факт. "Если Washington Post будет с нами судиться, что мы их обвинили во лжи, вот тогда мы уж пойдем с ними судиться! У нас столько примеров, когда в этом издании публиковались фейки! В нашем проекте мы будем обращаться только к публикациям в тех изданиях, которые мы множество раз ловили на фейках", — добавила Симоньян.

Напомним, депутаты Европарламента приравняли работу RT к действиям исламских радикалов-террористов: