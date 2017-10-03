ТЕЛЕКРИТИКА

Russia Today исключен из пакета премиальных каналов YouTube

Бизнес

Российский телеканал иновещания RT (ранее – Russia Today) исключен из сервиса Google Preferred, с помощью которого интернет-гигант продает рекламодателям пакеты самых популярных каналов YouTube, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представительницу компании.

Канал RT на Youtube, насчитывающий более 2 млн подписчиков, был убран из сервиса Google Preferred после недавнего обновления.

По данным Bloomberg, это связано с проводимыми в Конгрессе США разбирательствами относительно попыток России оказать влияние на американские выборы в 2016 году с помощью соцсетей и других цифровых платформ.

На самом телеканале пока воздерживаются от комментариев и проверяют данную информацию. "RT, как и наши партнеры в Google Russia, не обладает информацией о каком-либо исключении каналов RT из программы Google Preferred. Мы совместно проверяем эту информацию", – сказал заместитель главного редактора Кирилл Карнович-Валуа.

Фото: Kremlin.ru

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