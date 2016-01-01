Руслана и экс-сотрудники радио «FM Галичина» запустили новое радио

Во Львове начала вещать новая радиостанция «Dуже радіо», на которой работает большинство бывших сотрудников радио «FM Галичина», сообщает издание ZAXID.NET.

Формат радиостанции - музыка из всех стран Центральной и Восточной Европы, кроме России. При этом, по информации источников на «Dуже радіо», в эфире не прозвучит ни одна англоязычная песня, а 50% от всех треков составят украиноязычные композиции.

Из бывших ведущих «FM Галичина» на «Dуже радіо» теперь работают Лиля Ваврин, Эрика, Валентина Барзолевська (работала программным директором), Юла Бельская, Галина Батюсь, Максим Романюк, Диана Гайворонюк, Юрий Рыхлик, Игорь Юрчук (работал музыкальным редактором).

По данным ZAXID.NET, владельцем радиостанции является ТРК «Говерла». Ее собственником является студия «Люксен», которой владеет певица Руслана и ее муж, продюсер Александр Ксенофонтов (70% и 15% соответственно), еще 15% «Люксена» принадлежит ТРК «Люкс».

Напомним, в начале сентября руководство радиостанции «FM Галичина» попросило уволиться почти весь коллектив станции. По словам сотрудников, это стало ответом на выражение коллективом недоверия директору радиостанции Александре Гнатик.

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