Руслан Ханумак стал ведущим канала «Футбол»

В новом утреннем развлекательном шоу телеканала «Футбол 1» «Халатный футбол» появился третий ведущий. Им сталактер, режиссер и руководитель юмористического проекта «Заинька» Руслан Ханумак.

"Команда проекта «Халатный футбол» провернула грандиозный трансфер, подписав одного из лучших комиков страны", – отмечают в пресс-службе канала.

По словам нового ведущего, футбол – его любимое хобби. "С самого детства я мечтал, чтобы мое мнение разделяли не только люди в квартире, которой я живу, но и вся страна. Я думаю, у меня это получится хорошо. Моя позиция – это голос народа", – говорит Ханумак.

Напомним, шоу «Халатный футбол» стартует 14 октября и будет выходить в эфире по выходным в 10:20. Кроме Руслана Ханумака, вести его будут также актер и резидент студии «Мамахохотала» Олег Маслюк и шоумен Константин Киркарян.

Фото: Пресс-служба канала «Футбол 1»