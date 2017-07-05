ТЕЛЕКРИТИКА

Руслан Городничий стал генпродюсером развлекательного вещания «Общественного»

Бизнес

К команде общественного вещания присоединился Руслан Городничий. Он назначен генеральным продюсером развлекательного вещания Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).

Как сообщает пресс-служба канала «UA:Перший», Городничий будет заниматься развлекательным и спортивным контентом на всех платформах «Общественного», входящих в зону ответственности члена правления Александры Кольцовой, возглавляющей развлекательное направление, а также вместе с Юрием Макаровым, ответственным за просветительское направление, помогать управлять делами Дома звукозаписи, который находится на балансе «Українського радіо».

Бизнес

Саша Кольцова – о том, каким будет развлекательный контент на «Общественном»: LB.ua

"Работа на «Общественном» для меня – вызов, ведь строить новое всегда интересно, амбициозно и архиважно. Мы с коллегами в свое время строили телеканал СТБ, теперь будем строить «Общественное». Как это будет развиваться, сейчас трудно сказать, но есть главная цель – сделать качественно", – говорит он.

Напомним, с 2012 по 2016 гг. Руслан Городничий работал на телеканале СТБ, где стоял у истоков создания департамента собственного производства канала. В частности, он запускал такие проекты как «Танцуют все», «Україна має талант» и более 20 других.

Фото: 1tv.com.ua

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