Руперту Мердоку не удалось заполучить Sky

Компания Comcast выиграла гонку с 21 Century Fox за обладание телекоммуникационной британской компанией Sky, предложив $22,59 за акцию, тогда как фоксовское предложение было $20,49.

В общей сложности главный конкурент Руперта Мердока выложил за Sky £30 млрд (около $39 млрд), оставив американского медиамагната без доли в Sky, так как ранее остальные активы Мердока приобрела Disney.

Comcast, которая уже владеет Universal Pictures и NBCUniversal, получившая вместе с компанией несколько десятков миллионов платных подписчиков Sky, намерена укрепить позиции на европейском рынке и составить конкуренцию Netflix.

Напомним, компания Sky была основана американским медиамагнатом в 1989 году. До 2018-го ему принадлежало 39% акций компании, затем акции приобрела Disney и теперь – Comcast, оставив Руперта Мердока без телеканала.

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