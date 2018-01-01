Руперт Мэрдок и Comcast спорят из-за телекомпании Sky

Принимать решение о судьбе Sky придется новому министру культуры и медиа Великобритании Джереми Райту, который недавно сменил на этом посту Мэтта Хэнкока. Именно в его компетенции находится вопрос крупных продаж на медийном рынке. У Райта есть буквально 48 часов, чтобы решить, кто станет новым владельцем Sky.

Напомним, что аналогичная ситуация сложилась вокруг покупки медиахолдинга 21st Century Fox, принадлежащего Мердоку. Купить его желает все та же Comcast, а вторым претендентом является компания Disney. Последнее предложение по этой сделке – $65 млрд от Comcast наличными.