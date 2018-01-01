Руководство Facebook заявило, что трафик медиа их больше не интересует

Австралийская национальная газета The Australian, которой владеет Руперт Мердок, опубликовала материал, основанный на высказываниях Кэмпбелл Браун, главы Facebook по взаимодействию с изданиями. Во время общения с руководством австралийских СМИ на прошлой неделе Браун заявила, что Марку Цукербергу нет дела до издателей, а компания в целом не заинтересована в трафике, который сайты медиа получают от соцсети.
Вот некоторые фразы, которые медиа приписывают Кэмпбелл Браун:
«Марк Цукерберг не волнуется об издателях, но он дает мне много свобод, чтобы внести эти изменения».
«Мы поможем вам оживить журналистику... если издания будут умирать, я буду держать вас за руку как это обычно делается в хосписах».
«Нас больше не интересуют разговоры про ваш трафик [и нашу возможность его вам генерировать]. Это устаревшая концепция, к которой мы не вернемся».
Сама глава Facebook по взаимодействию с изданиями открещивается от подобных фраз, заявляя, что «эти цитаты не точны и не отражают обсуждения, которое велось на встрече». Однако The Australian заявляет, что пять человек, присутствовавших на встрече, подтвердили, что Браун высказалась именно так.
Издание проиллюстрировало цитаты Кэмпбелл, сделав ироничный коллаж с фотографией менеджера и самого Марка Цукерберга (фото тех времен, когда глава Facebook защищал свою компанию перед Конгрессом).
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