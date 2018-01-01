ТЕЛЕКРИТИКА

Руководство Facebook заявило, что трафик медиа их больше не интересует

Бизнес

Австралийская национальная газета The Australian, которой владеет Руперт Мердок, опубликовала материал, основанный на высказываниях Кэмпбелл Браун, главы Facebook по взаимодействию с изданиями. Во время общения с руководством австралийских СМИ на прошлой неделе Браун заявила, что Марку Цукербергу нет дела до издателей, а компания в целом не заинтересована в трафике, который сайты медиа получают от соцсети.


Вот некоторые фразы, которые медиа приписывают Кэмпбелл Браун:

«Марк Цукерберг не волнуется об издателях, но он дает мне много свобод, чтобы внести эти изменения».

«Мы поможем вам оживить журналистику... если издания будут умирать, я буду держать вас за руку как это обычно делается в хосписах».

«Нас больше не интересуют разговоры про ваш трафик [и нашу возможность его вам генерировать]. Это устаревшая концепция, к которой мы не вернемся».

Сама глава Facebook по взаимодействию с изданиями открещивается от подобных фраз, заявляя, что «эти цитаты не точны и не отражают обсуждения, которое велось на встрече». Однако The Australian заявляет, что пять человек, присутствовавших на встрече, подтвердили, что Браун высказалась именно так.

Издание проиллюстрировало цитаты Кэмпбелл, сделав ироничный коллаж с фотографией менеджера и самого Марка Цукерберга (фото тех времен, когда глава Facebook защищал свою компанию перед Конгрессом).

Кэмпбелл Браун (слева) и Марк Цукерберг (справа)

Фото: The Australian

Учитывая, что Facebook в прошлом году сократил объем трафика для изданий с помощью параметров настройки ленты, а после скандала с Cambridge Analytica в начале 2018 года анонсировал изменения по отношению к медиа, резкие высказывания не последнего человека в компании могут иметь серьезные последствия.

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