Руководителем НТН стала продюсер «Интера» Наталия Джунь

Со вторника, 14 ноября, исполняющим обязанности генерального директора телеканала НТН назначена продюсер новых и специальных проектов телеканала «Интер» Наталия Джунь.

Как уточняет пресс-служба канала, она будет совмещать обе должности.

Новый руководитель планирует развивать НТН, сохраняя традиции кинопоказа и одновременно усиливая собственное производство. "Мы знаем, чего от нас ждет зритель. НТН обязательно усилит свои позиции на украинском телевизионном рынке", – уверена она.

Как известно, Наталия Джунь работает на телевидении более 20 лет. На «Интере» запускала такие проекты, как концерт «Победа. Одна на всех», праздничные концерты ко Дню Независимости, новогодние проекты канала, «Песня года», «Место встречи», шоу «Добрый вечер на «Интере», «Круче всех» и «Время строить» с Оксаной Марченко, которое выйдет в эфир 2 декабря.

Фото: Пресс-служба НТН