Руководитель и главред tochka.net рассказала, почему покидает UMH group

Руководитель и главред tochka.net Иванка Крижановская уходит из UMH group. Почему она покидает пост и какие у нее планы, Иванка рассказала коллегам из Mc.today.

Иванка Крижановская:

"Полгода назад руководство холдинга начало оптимизировать расходы digital-подразделения. Например, раньше за каждым сайтом была закреплена своя команда разработчиков, теперь их объединили в один отдел, который обслуживает все сайты в портфеле УМХ. Кроме того, многие топ-менеджеры были не согласны с решениями руководства по развитию проектов, из-за расхождений во взглядах они покидали холдинг.

Возможно, из-за отсутствия лидеров и своевременно заполненных «актов в бухгалтерию» во многих проектах начались задержки с выплатой заработных плат и последовали увольнения.

Для меня крайне важно было сохранить ту основу и структуру обновленного сайта, которую мы с командой заложили. Все свои силы я бросила на удержание сильной команды и создание для нее «острова стабильности» в компании. Сейчас, когда процесс реструктуризации завершен и все вокруг обрело понятную форму, я считаю свою задачу выполненной.

Я четко понимаю, что мы с проектом дали друг другу все что могли. Мне нужен новый вызов".

Фото: facebook.com/ivanka.kri