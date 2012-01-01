Руководить каналом «Украина» вместо Евгения Лященко будет Виктория Корогод

С сегодняшнего дня руководителем ТРК «Украина» назначена Виктория Корогод, которая в течение последних двух лет занимала пост операционного директора компании,сообщает пресс-служба «Медиа Группы Украина».

"Виктория – директор, выросший внутри нашей медиагруппы, знающий всю систему работы канала «Украина» и нашей эфирной группы в мельчайших подробностях", - отмечает директор «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко.

Сам топ-менеджер, совмещавший обязанности директора телеканала «Украина» и директора группы до этого времени, сосредоточится на стратегическом управлении последней.

По словам Виктории Корогод, под ее руководством каналвсегда будет предлагать эксклюзивный, полезный и интересный контент. "Еще несколько лет назад мы сделали стратегический выбор – инвестировать в собственное производство, и продолжаем уверенно двигаться в этом направлении, развивая информвещание, форматные продукты и телесериальное производство", - говорит она.

К команде канала «Украина» менеджер присоединилась в 2012 году, заняв должность финансового директора, а в 2014 году стала операционным директором ТРК «Украина».

Фото: пресс-служба «Медиа Группы Украина»