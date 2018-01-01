Россия запустила канал «Україна24» для трансляции за границей

В гостиничных сетях за границей показывают телеканал «Україна24», который является российским. Об этом пишет в своем Facebook глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

По ее словам, в эфире этого канала почти круглосуточно показывается один формат – «Секреты женского счастья». "Такая себе студия в стиле 80-х, где женщины на фоне пластиковых фруктов в вазе размышляют о "списке из 140 требований к настоящему мужчине" и подобной пурге", – рассказывает нардеп. Эту программу периодически сменяет еще одна – о молекулярной кухне.

"Нет, это не шутка. Реальность от «Україна24». И после просмотра нескольких минут такого телеканала украинцы представляются какими-то аборигенами каких-то еще не открытых островов, явно умственно отсталыми", – отмечает Сюмар.

В связи с этим депутат решила написать запросы в Министерство иностранных дел и посольства с вопросом о том, что было сделано, чтобы не позволить россиянам использовать бренд Украины и как в целом обстоит дело с распространением в кабельных сетях других стран украинском ТВ.

Фото: Facebook Виктории Сюмар