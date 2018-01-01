Россия строит возле границы с материковой Украиной в Крыму телевышку

В Джанкойском районе аннексированного Россией Крыма, недалеко от границы с материковой частью Украины, началось возведение башни для передачи сигнала российских телеканалов и радиостанций, сообщает крымское агенство новостей QHA.

Радиотелевизионную станцию, которая получила название «Соленое Озеро», заказало предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Потребность в возведении такой вышки компания объясняет необходимостью принятия срочных мер по обеспечению крымчан полноценным вещанием российских каналов и возможностью свободного приема теле- и радиопрограмм РФ.

Высота вышки составит 151 метр. Завершение строительства запланировано на 1 мая 2018 года.

Напомним, в Бахмутовке Луганской области завершено строительство 134-метровой вышки. В августе с нее начнется цифровое и аналоговое телевизионное вещание, а также FM-радиовещание. Сигнал украинских телеканалов и радиостанций будет охватывать подконтрольные территории области вплотную к линии разграничения, а также часть временно оккупированных территорий – Луганск, Алчевск.

Фото: Minsvyaz.ru