Российский RT создает вирусные ролики, чтобы донести миру свою «правду»

Российский телеканал иновещания RT (ранее - Russia Today) собирается использовать вирусные видеоролики в интернете для донесения своей «правды» миру.

Как сообщает УНИАН, об этом на заседании организационного комитета «Победа» под председательством президента РФ Владимира Путина сказала руководитель канала Маргарита Симонян.

"Мы хотели бы показать некоторые более современные способы коммуникации донесения нашей правды до мира, которые мы используем. Понятно, что мы используем много традиционных способов: документальные фильмы, целые циклы, репортажи и прочее, но это работает только на определенную часть аудитории. Более молодая аудитория уже с трудом воспринимает такие форматы. Здесь, например, лучше работают вирусные ролики", - сказала она.

Симонян продемонстрировала ролик о вкладе СССР в победу над нацизмом, который будет запущен ко Дню Победы и от которого телеканал ждут "большого эффекта".

Напомним, ранее RT объявил о запуске проекта Fakecheck, в котором собирается публиковать опровержения на сообщения зарубежных СМИ, которые, по мнению канала, не соответствуют действительности.

Депутаты Европарламента приравняли работу RT к действиям исламских радикалов-террористов:

Фото: Kremlin.ru