Российский «Первый канал» отказался от «Жди меня»

Российский «Первого канала» не будет подписывать контракт с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня». Об этом РБК сообщили два источника.

Как пояснил источник на «Первом канале», основная причина непродления контракта – кадровая политика новой команды программы. "Они уволили без согласования с «Первым каналом» ведущего программы Александра Галибина. И на данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила «Первый канал»", – сказал он.По его информации, телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но «Первый канал» ее отверг.

Другой источник РБК, близкий к переговорам, подтвердил, чтоконфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы.

Производитель в «ВИD» от комментариев отказались, а «Первый канал» на запрос РБК не ответил.

Вместе с тем, по словам собеседника на канале, контракт на производство другой популярной программы производства «ВИD» – «Поле чудес» –​ переподписан. "С «Поле чудес» все в порядке. Контракт по ней был продлен, как это делается автоматически на протяжении последних 20 лет", – отметил он.

Напомним, программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Первые выпуски показал телеканал РТР (сейчас «Россия 1»), а с 1999 года она выходила на ОРТ (сейчас «Первый канал»). Ведущими «Жди меня» были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова, Александр Галибин. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей.

В августе с «Первого канала» ушли телеведущие Андрей Малахов («Пусть говорят») и Тимур Кизяков («Пока все дома»). Показ «Пока все дома» был прекращен из-за скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах, в который оказались вовлечены телекомпания «Дом» и ее владельцы Тимур и Елена Кизяковы. Теперь передачу транслирует канал «Россия 1». Туда же перешел и Малахов, став ведущим передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».