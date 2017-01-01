Российские СМИ заявляют об отказе РФ транслировать Евровидение в этом году

Евровидение-2017 не будет транслироваться на территории России, сообщают Вести.ru.

Вместе с тем в 2018 году независимо от того, кто будет показывать конкурс Евровидение — ВГТРК или «Первый канал» - РФ на конкурсе будет представлять Юлия Самойлова. Как сообщили в ВГТРК, такова позиция руководителей крупнейших российских медиахолдингов.

Такое решение, пишет ресурс, принято после того как Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в страну Самойловой.

Напомним, Европейский вещательный союз пообещал продолжить диалог с Украиной в єтом вопросе. "Мы должны уважать законы страны, которая принимает конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку нам кажется, что это противоречит и духу конкурса, и пониманию инклюзивности, которое является одной из ключевых ценностей", - сказали в организации.