ТЕЛЕКРИТИКА

Российские сайты выпали из топ-10 популярнейших среди украинцев ресурсов: Kantar TNS

Бизнес

Блокировка российских ресурсов значительно изменила картину популярных среди украинцев сайтов. Об этом свидетельствуют результаты июльского исследования Kantar TNS CMeter.

Несмотря на запрет сайты соцсети «ВКонтакте», Mail.ru и Yandex.ua все же остаются в украинском топе, но уже за пределами первой десятки. А вот сайт «Одноклассников» покинул рейтинг, набрав в прошлом месяце набрали 12,63%.

Сайт «ВКонтакте», который долгое время входит в топ-3 самых популярных среди украинцев сайтов, теперь на 11-м месте.

В связи с этим первая тройка уже выглядит так: Google (в том числе Google.com.ua), YouTube и Facebook, ставший самой популярной соцсетью в стране.

Полный июльский топ-25 популярных сайтов:

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Напомним, по данным   Factum Group, по итогам июня среди пятерки сайтов-лидеров, которыми чаще всего пользуются украинцы, впервые не было ни одного российского.

15 мая президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.

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