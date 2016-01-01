Российские App Store и Google Play удалили LinkedIn

Об этом пишет The New York Times.

Представители Apple рассказали изданию, что недавно от компании потребовали удалить LinkedIn из российского App Store.

Представители Google заявили, что они соблюдает законы стран, в которых присутствует.

Напомним, что Роскомнадзор внес LinkedIn в реестр запрещённых сайтов в середине ноября 2016 года на основании решения Мосгорсуда, удовлетворившего требование Роскомнадзора о блокировке ресурса.



