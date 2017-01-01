Роскомнадзор запретил «Зеркало недели»

Об этом сообщает само издание.

Как сообщается, причина блокировки – публикация материалов о незаконном призыве жителей оккупированного Крыма в российскую армию.

По информации, которую опубликовало издание «Зеркало недели. Украина», 2 октября редакция получила «очередное уведомление» от Роскомнадзора. Российский регулятор требовал от издания удалить новостные материалы о незаконном призыве крымчан, опубликованные в 2017–2018 годах. В противном случае домен ZN.UA обещали внести в «черный список».

«Будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети "Интернет", содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен», – говорилось в сообщении Роскомнадзора изданию.

Редакция проигнорировала требования, поэтому доступ к сайту ZN.UA на территории РФ и оккупированного Крыма закрыт. А вот украинская версия сайта «Дзеркало тиждня» на домене DT.UA все еще доступна.

Напомним, ранее крымские интернет-провайдеры заблокировали доступ к другим украинским медиа, среди которых оказались: сайты телеканалов «UA:Перший», СТБ, «Новый канал», ICTV, новостные порталы «Гордон», QHA, «Меридиан», а также сайт правозащитной организации «КрымSOS».