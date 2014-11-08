Роскомнадзор может закрыть «Эхо Москвы» через пять дней

Роскомнадзор предупредил радиостанцию «Эхо Москвы» о возможном закрытии через пять дней из-за нарушения закона «О СМИ» в части, касающейся ее структуры собственности, сообщает Life.ru.

"Экспертиза материалов документов показала, что один из акционеров ЗАО «Эхо Москвы» имеет иностранную долю капитала 19,92%, что противоречит требованиям, установленным законом СМИ", - говорится в письме российского регулятора.

По мнению чиновников Роскомнадзора, одним из вариантов решения проблемы является перерегистрация ЗАО на нового учредителя, структура которого не нарушает закон. На устранение нарушений ведомстводало радиостанции срок до 15 февраля. В случае невыполнения требований законодательства деятельность «Эхо Москвы» может быть приостановлена.

Как сообщил информагентству RNS совладелец и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, юристы станции сейчас работают над этим письмом. "Предыдущая трактовка закона предполагает, что иностранные совладельцы СМИ могут иметь до 20%, американская компания имеет в «Эхе Москвы» 19,92%. Это письмо свидетельствует о новой трактовке закона. И вообще по нему - иностранная компания не может быть совладельцем медиа в Российской Федерации. Это трактовка закона Роскомнадзором, наши юристы сейчас тщательно изучают этот вопрос, а также вопрос, что удастся сделать за оставшиеся дни", - сказал он.

Вместе с тем Венедиктов отметил, что изменить структуру собственности юридически невозможно даже 10-15 дней.

Согласно данным по состоянию на 2 сентября 2016 года, учредителями радиостанции являются ООО «Аура-медиа» с долей в уставном капитале 66,66% (99,94% УК ООО «Аура-медиа» принадлежит холдингу «Газпром-медиа»), EM HOLDING COMPANY LLC и неназванные граждане России.

Напомним, в июне 2016 года ФСБ России провела обыски на радиостанции «Эхо Москвы» в рамках расследования дела о призывах к сепаратизму.

Фото: novayagazeta.ru