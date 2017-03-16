Роман Выбрановский запускает на канале «UA:Перший» новую программу

Телеведущий канала «UA:Перший» Роман Выбрановский объявил о запуске новой программы под названием «До справи» («К делу»).
"Я запускаю программу на «UA:Першому» – назывется «До справи» и является новой версией «Уряду на зв'язку з громадянами». Мы будем говорить с министрами, руководителями служб и агентств о тех обещаниях, которые есть в программе правительства, международных соглашениях и т.д. Только о policy и никаких politics – все как я люблю", – написал он в своем Facebook.
В связи с запуском программы его команда проведет завтра, 21 сентября, импровизированный митинг под Кабинетом министров, который станет ее промо-роликом.
"Формат программы также очень общественный: содной стороны я не изменил отношения ни к правлению, ни к методам, которые использовались отдельными членами наблюдательного совета (общественного вещателя. – ТК).Именно правления и наблюдательного совета в конфликте с правительством относительно объема финансирования «Общественного». Но ни то ни другое не мешает нам профессионально подходить к миссии «Общественного», в том числе вот этого сегмента "Предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире, налаживать общественный диалог для укрепления общественного доверия, развития гражданской ответственности". И делать программу, где правительство в присутствии эксперта будет давать интересные отчеты о том, что делает для людей", – добавил Выбрановский.
Напомним, с 2005 по 2008 гг. сначала в команде Тараса Стецькива и Андрея Шевченко, а затем в команде Виталия Докаленко Роман Выбрановский пытался создать общественное телевидение на канале «UA:Перший», был директором по производству публицистических программ.
После Евромайдана отвечал за работу с иностранными СМИ в информационном центре Совета нацбезопасности и обороны, после чего вернулся на «UA:Перший» в роли телеведущего (программы «Дебати PRO», «Децентралізація» и «Кримське питання» и др).
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