ТЕЛЕКРИТИКА

Робот-журналист написал для Washington Post уже более 800 материалов

Бизнес

Американская ежедневная газета The Washington Post уже год как использует искусственный интеллект. С начала своей работы робот Heliograf написал 850 статей и заработал 500 тыс. кликов для издания, сообщает Cossa.

Сначала робот освещал Олимпийские игры 2016 года, написав около 300 коротких заметок, после – и местные политические, и спортивные новости.

В результате, пока машина писала простые новости, сотрудники могли заниматься более сложными материалами. Кроме того, во время освещения прошлогодних президентских выборов в США Heliograf уведомлял новостной отдел о меняющихся результатах голосования, поэтому у репортеров появлялось больше времени для оценки и презентации более фактурных новостей.

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Теперь же издательство хочет сделать робота полноценным помощником для журналистов. Так, руководитель стратегических инициатив The Washington Post Джереми Гилберт считает, что Heliograf сможет взять на себя новости, требующие обработки массива данных: финансовые котировки, спортивные результаты и прогнозы погоды, и что машина сможет освещать изменения таких тем в реальном времени.

Напомним, южнокорейское новостное издание Yonhap также приняло на работу робота-репортера Soccerbot, который отвечает за футбольные хроники. Выпуск одного материала занимает у него всего лишь пару секунд.

Фото: Flickr.com / Esther Vargas

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