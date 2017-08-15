Робот-журналист написал для Washington Post уже более 800 материалов

Американская ежедневная газета The Washington Post уже год как использует искусственный интеллект. С начала своей работы робот Heliograf написал 850 статей и заработал 500 тыс. кликов для издания, сообщает Cossa.

Сначала робот освещал Олимпийские игры 2016 года, написав около 300 коротких заметок, после – и местные политические, и спортивные новости.

В результате, пока машина писала простые новости, сотрудники могли заниматься более сложными материалами. Кроме того, во время освещения прошлогодних президентских выборов в США Heliograf уведомлял новостной отдел о меняющихся результатах голосования, поэтому у репортеров появлялось больше времени для оценки и презентации более фактурных новостей.