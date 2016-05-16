Рынок ТВ-рекламы в январе рекордно оживился: StarLight Sales

При этом заполняемость рекламных блоков на телеканалах StarLightMedia - СТБ, «Новый канал», М1, М2, ICTV и QTV, составляла 85-90%, что значительно выше средних показателей января. А спрос на телерекламу (SOR) превысил аналогичный период прошлого года на 9%.

Как отмечает генеральный директор StarLight Sales Андрей Партыка, 2017 год стартовал с достаточно убедительными результатами для украинского телерынка. "Январь 2017-го - самый активный за последние три года. Мы это воспринимаем как очень позитивный сигнал. Реклама раскуплена на самом высоком уровне для января с периода начала конфликта на Донбассе", - объясняет он.

Партыка уточняет, что лучшую динамику демонстрируют категории торговли, бытовой техники и кондитерских изделий. "Сейчас с большинством клиентов завершаются переговоры по годовым контрактам. Мы ожидаем появления в телеэфире значительного количества новых брендов, среди них будет немало украинских. Больше всего новых имен в категориях лекарственных препаратов и продовольственных товаров", - добавляет гендиректор StarLight Sales, прогнозируя, чтов текущем году темпы роста рынка будут такими, как в 2016-м, или даже на несколько процентов выше.

Динамика спроса на телерекламу