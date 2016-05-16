Рынок ТВ-рекламы в январе рекордно оживился: StarLight Sales

В январе количество брендов, которые рекламируются на телевидении, достигло 273. Это является рекордом за последние три года, сообщает пресс-служба StarLight Sales (входит в медиахолдинг StarLightMedia).
Количество брендов в эфире
При этом заполняемость рекламных блоков на телеканалах StarLightMedia - СТБ, «Новый канал», М1, М2, ICTV и QTV, составляла 85-90%, что значительно выше средних показателей января. А спрос на телерекламу (SOR) превысил аналогичный период прошлого года на 9%.
Как отмечает генеральный директор StarLight Sales Андрей Партыка, 2017 год стартовал с достаточно убедительными результатами для украинского телерынка. "Январь 2017-го - самый активный за последние три года. Мы это воспринимаем как очень позитивный сигнал. Реклама раскуплена на самом высоком уровне для января с периода начала конфликта на Донбассе", - объясняет он.
Партыка уточняет, что лучшую динамику демонстрируют категории торговли, бытовой техники и кондитерских изделий. "Сейчас с большинством клиентов завершаются переговоры по годовым контрактам. Мы ожидаем появления в телеэфире значительного количества новых брендов, среди них будет немало украинских. Больше всего новых имен в категориях лекарственных препаратов и продовольственных товаров", - добавляет гендиректор StarLight Sales, прогнозируя, чтов текущем году темпы роста рынка будут такими, как в 2016-м, или даже на несколько процентов выше.
Динамика спроса на телерекламу
Согласно прогнозу StarLight Sales, в 2017 году ожидается рост украинского рынка телерекламы на 35%.
О том, как сейлз-хаусы будут продавать ТВ-рекламу в 2017 году, читайте в нашем материале.
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