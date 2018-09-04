Рыночная стоимость компании Amazon превысила $1 трлн

При этом корпорации Джеффа Безоса понадобилось 160 дней торгов, чтобы повысить стоимость с $600 млн до $1 трлн. Если корпорация сохранит набранный темп, то рокировка между Apple и Amazon на первом и втором месте в топе самых дорогих компаний планеты станет лишь вопросом времени.

Если путь к первому триллиону у Apple занял почти 38 лет, то Amazon растет почти вдвое быстрее – компании исполнился 21 год.

Создатель и глава Amazon Джефф Безос – самый богатый человек в мире. Журнал Forbes оценивает состояние миллиардера в более чем $167 млрд.

Первое время предприниматель вел бизнес из гаража и продавал только книги. Сейчас выручка Amazon за год превышает $200 млрд, а штат компании перевалил за 575 тыс. сотрудников.

Основным источником прибыли и главным драйвером роста компании стали ее облачные сервисы. Во втором квартале этого года именно «облако» обеспечило 55% операционного дохода и 20% общего дохода Amazon.

По расчетам аналитиков Thomson Reuters, выручка Apple по итогам этого финансового года (заканчивается 30 сентября) вырастет на 14,9%, в то время как прогноз роста выручки Amazon составляет 32%.