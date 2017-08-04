Режиссер «Гнезда горлицы» снимает сериал для «2+2»

Телеканал «2+2» и компания RunGo Studio приступили к съемкам16-тисерийного остросюжетного полицейского детективного сериала «Опер по вызову».
Как сообщает пресс-служба канала, в ленте рассказывается о работе харизматичного агента Департамента криминальной разведки, которому приходиться проявлять хитрость, находчивость и талант оперативника, чтобы расследовать запутанные дела.
"Мы стремились создать сериал с сильным харизматичным героем, который попадает в самые неожиданные и опасные обстоятельства и ситуации, но с честью выходит из них. Очень хочется, чтобы наш герой был похож на таких мэтров жанра, как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, потому что нам нужны свои герои. Фанаты «Бондианы» без труда заметят цитаты и отсылки к этой знаменитой кинофраншизе", – говорит главный сценарист сериала Андрей Бабик.
Режиссером сериала выступил Тарас Ткаченко («Гнездо горлицы», «Трагическая любовь к неверной Нуське», «Пересохшая земля», «Право на Надежду»). А ролях сыграли Павел Вишняков, Станислава Красовская, Александр Игнатуша, Артем Мартынишин, Александр Пожарский, Валентина Ищенко и др.
Премьера «Опер по вызову» запланирована на новый телесезон.
Фото: Пресс-служба «2+2»