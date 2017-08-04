Режиссер «Гнезда горлицы» снимает сериал для «2+2»

Телеканал «2+2» и компания RunGo Studio приступили к съемкам16-тисерийного остросюжетного полицейского детективного сериала «Опер по вызову».

Как сообщает пресс-служба канала, в ленте рассказывается о работе харизматичного агента Департамента криминальной разведки, которому приходиться проявлять хитрость, находчивость и талант оперативника, чтобы расследовать запутанные дела.

"Мы стремились создать сериал с сильным харизматичным героем, который попадает в самые неожиданные и опасные обстоятельства и ситуации, но с честью выходит из них. Очень хочется, чтобы наш герой был похож на таких мэтров жанра, как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, потому что нам нужны свои герои. Фанаты «Бондианы» без труда заметят цитаты и отсылки к этой знаменитой кинофраншизе", – говорит главный сценарист сериала Андрей Бабик.