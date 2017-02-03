Режиссер Геннадий Кофман – о том, как найти инвестора для документального кино: LB.ua

Фильм снимают для того, чтобы его смотрели, поэтому на таких секциях можно найти каналы доставки фильма к зрителю, а если повезет, то даже отыскать агента, который будет заниматься продажами на телевидение и для кинотеатрального проката.

Вот уже несколько лет мы наблюдаем бум документалистики в нашей стране. Об этом мы можем судить даже по нашему фестивалю. В минувшем году мы получили 99 заявок от авторов фильмов, которые были созданы в Украине или в сотрудничестве с Украиной. В этом году я насчитал 106 таких фильмов.

Единственным источником финансирования кино в нашей стране по-прежнему является только Госкино. И хотя с каждым годом увеличивается размер финансирования, найти средства на развитие проекта - до сих пор нерешаемая задача.

А ведь этап, когда режиссер занимается исследованием темы, работой в архивах, разработкой кинопроекта, созданием трейлера иногда занимает от года до 4-5 лет. Поэтому документальное кино в нашей стране, как правило, держится только на энтузиазме авторов. Не говоря уже о том, что у большинства документалистов просто нет средств, чтобы поехать на кинорынки даже в ближайшую Польшу.

Телевидение функционирует совершенно по иным законам. Для коммуникации с аудиторией ему необходимы такие компоненты, как наличие ведущего (желательно местного недорогого селебрити, а еще лучше – самого автора), как можно больше говорящих голов всяческих экспертов и, безусловно, в промежутках между этими компонентами - непрерывный закадровый голос. Лучше все это подавать под постоянно звучащую музыку. Пауза 30 секунд в таком продукте – технический брак. Картинка здесь - дело даже не вторичное, а почти не обязательное. Да и зачем она нужна, если большинство смотрит телевизор затылком?