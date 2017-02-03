Режиссер Геннадий Кофман – о том, как найти инвестора для документального кино: LB.ua

Docudays UA - крупнейший международный фестиваль документального кино в Украине. Он проходит в столице ежегодно в течение последней недели марта, а по завершению традиционно представляет лучшие фильмы программы в регионах страны. В этом году на Docudays UA заработает платформа DOCU/PRO, на которой режиссеры, продюсеры, дистрибьюторы смогут договариваться о партнерстве, финансовой поддержке и т.д.
Интернет-издание LB.ua приводит интервью программного директора фестиваля Docudays UA, режиссера Геннадия Кофмана, в котором он рассказал о буме документалистики в Украине, об отличиях документальных фильмов, создаваемых телеканалами, от авторских, о том, зачем украинской документалистике своя индустриальная секция, что мешает документалистам найти инвестора на питчингах в других странах и что изменилось в украинской киноиндустрии.
Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.
В последние десятилетия значительно выросло количество документальных фильмов, выпускающихся ежегодно: в некоторых источниках называют цифру до 10 тысяч лент. И это не считая короткометражных и студенческих. <...>Поэтому должны быть какие-то маяки, механизмы, помогающие обратить внимание: кто что снимает, какие фильмы когда будут готовы.
Сегодня практически каждый режиссер и продюсер, прежде чем реализовать свой творческий замысел, стоит перед проблемой, где найти деньги на будущий фильм, как собрать необходимый бюджет. А учитывая, что большинство фильмов в Европе снимается в ко-продукции, такие платформы (как DOCU/PRO. - Ред.) помогают найти инвесторов, партнеров, со-продюсеров.
«Вот уже несколько лет мы наблюдаем бум документалистики в нашей стране»
Фильм снимают для того, чтобы его смотрели, поэтому на таких секциях можно найти каналы доставки фильма к зрителю, а если повезет, то даже отыскать агента, который будет заниматься продажами на телевидение и для кинотеатрального проката.
Вот уже несколько лет мы наблюдаем бум документалистики в нашей стране. Об этом мы можем судить даже по нашему фестивалю. В минувшем году мы получили 99 заявок от авторов фильмов, которые были созданы в Украине или в сотрудничестве с Украиной. В этом году я насчитал 106 таких фильмов.
Единственным источником финансирования кино в нашей стране по-прежнему является только Госкино. И хотя с каждым годом увеличивается размер финансирования, найти средства на развитие проекта - до сих пор нерешаемая задача.
А ведь этап, когда режиссер занимается исследованием темы, работой в архивах, разработкой кинопроекта, созданием трейлера иногда занимает от года до 4-5 лет. Поэтому документальное кино в нашей стране, как правило, держится только на энтузиазме авторов. Не говоря уже о том, что у большинства документалистов просто нет средств, чтобы поехать на кинорынки даже в ближайшую Польшу.
Телевидение функционирует совершенно по иным законам. Для коммуникации с аудиторией ему необходимы такие компоненты, как наличие ведущего (желательно местного недорогого селебрити, а еще лучше – самого автора), как можно больше говорящих голов всяческих экспертов и, безусловно, в промежутках между этими компонентами - непрерывный закадровый голос. Лучше все это подавать под постоянно звучащую музыку. Пауза 30 секунд в таком продукте – технический брак. Картинка здесь - дело даже не вторичное, а почти не обязательное. Да и зачем она нужна, если большинство смотрит телевизор затылком?
Понятно, что сваять подобную «документалку» дело нехитрое. 2-3 съемочных смены для интервью, несколько дней монтажа. Такой продукт замечательно форматирует не только сознание и вкусы зрителей, но и мышление авторов. После года практики ничего другого снимать они уже не смогут.
Скажу из своей продюсерской практики: сколько бы я ни пытался оптимизировать бюджет, все-равно средняя стоимость европейского документального фильма (или фильма, снятого в ко-продукции с европейцами) колеблется в пределах 150-250 тысяч евро. В США бюджеты доходят до 500 тыс. долларов. Но ведь стоимость фильма – это не только затраты на технику, вертолеты, экспедиции. Это еще и стоимость уникальных архивных материалов, и, в конце концов, стоимость интеллектуального труда.
В последние годы в профессиональной среде слово «питчинг» приобрело иронический оттенок. <...> есть масса условностей, которые мешают нашим документалистам найти инвестора на таком (иностранном. - Ред.) питчинге.
Прежде всего, необходимо иметь со-продюсера в стране, которую представляет инвестор, потому как инвесторы работают только с компаниями-резидентами своей страны. В крайнем случае – Евросоюза. На питчинге нужно иметь уже, как минимум, 30% подтвержденного финансирования. Иногда решающим фактором является (не)участие в ко-продукции телевидения в той стране, которую представляет автор.
«Сегодня кино из предмета искусства превращается, прежде всего в продукт, товар»
Еще один важный фактор – наличие интереса у продюсера из другой страны: очень важно предлагать не только финансовое, но и творческое участие в совместном производстве фильма.
Понятно, что такие круизы на питчинги нередко становятся бесполезной тратой ресурсов. С другой стороны, подобные лаборатории гарантируют расширение контактов и круга знакомств.
Я думаю, что основной фокус должен быть, прежде всего, на поддержку, в том числе финансовую, на развитие кинопроектов молодых документалистов, помощь в поиске партнеров для первого шага в реализации их фильма. И здесь для нас очень важно, чтобы эта платформа была результативной, действенной, имела призовой фонд. И очень бы хотелось, чтобы на индустриальной платформе активными участниками стали представители телевизионных каналов.
Сегодня кино из предмета искусства превращается, прежде всего в продукт, товар. А с учетом того, что емкость рынка гораздо меньше, чем количество продукта, найти средства на фильм, окупить его с каждым годом становится все сложнее. И, в отличие от других товаров, каждый фильм – это живой организм, правила жизни которого всякий раз разрабатываются заново.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
Главное фото: Facebook-страница Docudays UA
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