Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон впервые снимет документальный сериал

Режиссер Джеймс Кэмерон анонсировал создание документального сериала об истории научной фантастики, сообщает Lenta.ru.

В новом проекте режиссер расскажет о главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений и ответит на главные вопросы, которые поднимает жанр научной фантастики.

Премьера документального сериала под рабочим названием James Cameron’s Story of Science Fiction («История научной фантастики от Джеймса Кэмерона») намечена на 2018 год. В нем будет шесть эпизодов, каждый - продолжительностью в час.

По словам Кэмерон, в детстве он постоянно пересматривал фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». "Эта картина вдохновила меня стать режиссером. Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал фильм", - отметил он.

Напомним, Джеймс Кэмерон является создателем таких фильмов, как «Титаник», «Аватар», «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Помимо режиссерской деятельности, он известен еще и как исследователь подводного мира.

Фото: Flickr / Broddi Sigurðarson