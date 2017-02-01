Reuters дало наставления сотрудникам по работе с администрацией Трампа

Новостное агентство Reuters опубликовало письмо своего главного редактора Стива Эдлера к своим сотрудникам о том, как агентство будет работать с администрацией президенту США Дональда Трампа, занявшей открыто враждебную позицию по отношению к некоторым СМИ, сообщает Meduza.

"Reuters - это глобальная новостная организация, которая беспристрастно и независимо транслирует новости из более чем 100 стран мира, включая те, где журналистика не приветствуется и нередко оказывается под угрозой. <...> Мы не знаем, насколько серьезными станут атаки администрации Трампа в будущем, и не знаем, последуют ли за ними какие-то ограничения для нашей работы. Но мы знаем, что должны следовать тем же принципам, которые определяют нашу работу по всему миру", - пишет Эдлер.

В связи с этим, по его словам, сотрудникам агентства необходимо писать о том, что имеет значение для жизни людей, и предоставлять факты, которые помогут им принимать лучшие решения, а также искать новые источники информации. "Если одна дверь закрывается, нужно открыть другую", - объясняет главный редактор.

Журналисты Reuters, добавляет он, должны перестать обращать внимание на сообщения для прессы и меньше волноваться об официальном доступе к информации. "Эти вещи никогда не были так уж важны. Мы прекрасно освещаем события в Иране при практически полном отсутствии официального доступа. У нас есть свои источники", - отмечает Эдлер.

Также сотрудники агенства должны изучить страну изнутри и узнать, как живут люди, что они думают, что им помогает и мешает, и как они воспринимают правительство и его действия, а не СМИ, и помнить, что "верность принципам, независимость и свобода от предубеждений в Reuters должны соблюдаться всегда и всецело".

Кроме того, Стив Эдлер перечислил то, что журналистам агентства делать не нужно: поддаваться запугиванию, влезать в ненужные конфликты и становиться объектом новостей, сгущать краски в репортажах, публично проявлять вполне объяснимую ежедневную фрустрацию. "Во многих странах мы обсуждаем это внутри редакций, чтобы иметь возможность продолжать работу, не будучи подозреваемыми в личных пристрастиях. Точно так же мы будем работать и в США", - уточняет он.

О конфликте Трампа и американских СМИ смотрите в сюжете программы «Спецкор» на канале «2+2»: