«Репортеры без границ» будут завершать расследования убитых или арестованных журналистов

Международная организация «Репортеры без границ» совместно с платформой для журналистов-расследователей Freedom Voices Network объявили о запуске проекта Forbidden Stories («Запрещенные истории»), который поможет продолжить расследования убитых или арестованных журналистов, а также журналистов, которые не завершили свои расследования из-за угроз.

Как сообщается на сайте «Репортеров без границ», одной из главных целей проекта является борьба с разными проявлениями цензуры. В организации обещают, что каждый материал журналистов-расследователей, за который возьмется Forbidden Stories, будет доведен до публикации, но при условии, что автор даст на это свое согласие.

Если с автором журналистского расследования что-то случится, Forbidden Stories будет заканчивать работу в соответствии с инструкциями, оставленными ним. Заканчивать проекты будет консорциум авторов по всему миру.

Журналисты, которые подвергаются притеснениям и угрозам, получат засекреченные каналы связи для передачи информации, чтобы исключить прослушку и т.д.

Каждый год Forbidden Stories планирует делать одно или два больших расследования совместно с независимыми партнерами – телеканалами, радио, интернет-изданиями и печатными СМИ. Такие материалы будут распространять по всему миру. С этой целью, в частности, на основе материалов Forbidden Stories также будет регулярно публиковать короткие видео на Facebook и Twitter.

Первый материал, опубликованный на сайте проекта, посвящен трем журналистам, убитым в Мексике из-за их расследования о наркокартели.