ТЕЛЕКРИТИКА

Реновация Одесской киностудии будет зависеть от мнения жителей города

Бизнес

В июле Одесская киностудия объявила о начале разработки новой концепции и трансформирования предприятия в креативный хаб на европейский манер. К обсуждению вопроса о реновации киностудии пригласят самих одесситов.


В сентябре Киевский международный институт социологии проведет опрос среди жителей Одессы, чтобы те могли высказать свое видение развития киностудии. В то же время пройдет онлайн-голосование на сайте организации.

Кроме одесситов в опросе поучаствуют украинские и международные специалисты в областях кино и культуры.

«Реновация киностудии повлияет не только на украинский рынок кинобизнеса, но и на жизнь города, в частности. Основная задача исследования – определить отношение громады к идее преобразования Одесской киностудии, в частности, в креативный хаб и открытую для всех территорию, которая станет новым центром притяжения как для одесситов, так и для туристов со всего мира. Такой сценарий, убежден, возможен только при условии изменения существующей модели функционирования киностудии и постепенного приближения к формату успешных европейский и международных киностудий», - отмечает глава правления Одесской киностудии Андрей Осипов.

Результаты социологического опроса объявят в октябре 2018 года.

Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что одна из норвежских компаний работает над возобновлением производства фильмов Одесской киностудией, а также над организацией специальной киношколы.

Фото: aosipov.org

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