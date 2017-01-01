Рекордный провал: новая лента со Спейси заработала в США чуть больше 100 долларов

В США фильм вышел в прокат всего на 10 экранах, а в день премьеры на каждом сеансе присутствовало по паре человек. Эксперты прогнозировали, что фильм станет самым провальным в карьере Спейси и соберет всего $1000 в домашнем прокате за дебютный уик-энд. И, судя по тому, что в разделе «Домашний прокат» сайта Box Office Mojo указано 0% сборов, прогнозы сбылись.

Тем не менее в мировом прокате лента смогла заработать $1 478 436. В Украине картина, по данным kino-teatr.ua, собрала 8 512 870 грн (примерно $300 тыс.). В России, где ленту посмотрело около 170 тысяч человек, также высокие показатели сборов - 50 миллионов рублей.

В апреле мы писали о том, что режиссер Джеймс Кокс решил снять Кевина Спейси в ремейке фильма «Клуб молодых миллиардеров» (Billionaire Boys Club), несмотря на негласный бойкот, объявленный актеру в киноиндустрии.

Напомним, в октябре 2017 года актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп рассказал, что Кевин Спейси приставал к нему, когда Рэппу было всего 14 лет. К обвинениям в домогательствах и изнасилованиях присоединились другие кинодеятели, в том числе коллеги Спейси по сериалу «Карточный домик», в котором актер сыграл главную роль. От съемок в ленте Кевина Спейси отстранили.