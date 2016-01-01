Рекламная ТВ-активность в Украине за год упала на 5%: Nielsen

Активность рекламодателей на украинском телевизионном рынке снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Ukraine, об этом свидетельствуют результаты последнего исследования компании Nielsen Ukraine.
Наибольший спад показали категории «Безалкогольные напитки» и «Связь», снизив уровень активности на 39% и 18% соответственно.
Так, снизив свою активность, категория «Безалкогольные напитки» лишилась места в тройке лидеров. На столь существенный спад повлияло снижение активности рекламодателей: Nestle and L`Oreal (поддержка бренда Nescafe снизилась на 81%) и «Карпатские минеральные воды» (-44%); Coca-Сola приостановила поддержку бренда BonAqua.
Категория «Связь» в очередной раз значительно просела, а ключевые игроки – операторы мобильной связи Vodafone (-38%) и «Киевстар» (-43%) – так и не возобновили активную поддержку своих брендов, как это было в 2016-м. В результате, категория потеряла место в топ-5 лидеров.
Четверка рекламодателей Nestle and L'Oreal, P&G & TEVA, Reckitt Benckiser & Jacobs и Farmak сохранили свои позиции на уровне предыдущего года. Остальные игроки не могут похвастаться такой стабильностью.
В этом году заполняемость рекламных блоков на телевидении ниже на 1% по сравнению с показателями 2016-го (с первой по тридцатую недели).
Заглавное фото: ТК
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