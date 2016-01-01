Рекламная ТВ-активность в Украине за год упала на 5%: Nielsen

Так, снизив свою активность, категория «Безалкогольные напитки» лишилась места в тройке лидеров. На столь существенный спад повлияло снижение активности рекламодателей: Nestle and L`Oreal (поддержка бренда Nescafe снизилась на 81%) и «Карпатские минеральные воды» (-44%); Coca-Сola приостановила поддержку бренда BonAqua.

Категория «Связь» в очередной раз значительно просела, а ключевые игроки – операторы мобильной связи Vodafone (-38%) и «Киевстар» (-43%) – так и не возобновили активную поддержку своих брендов, как это было в 2016-м. В результате, категория потеряла место в топ-5 лидеров.

Четверка рекламодателей Nestle and L'Oreal, P&G & TEVA, Reckitt Benckiser & Jacobs и Farmak сохранили свои позиции на уровне предыдущего года. Остальные игроки не могут похвастаться такой стабильностью.