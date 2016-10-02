Рейтинговое агентство Big Data Ua учредило премию для телеканалов

Рейтинговое агентство Big Data Ua, созданное экс-президентом компании «Воля» Сергеем Бойко, объявило о том, что в апреле, основываясь на результатах годовых данных Big Data Rating, будет вручать телеканалам собственную премию Big Data Awards.

"Мы будем щедры и раздавать награды самым лучшим телеканалам, ведь так мы планируем отпраздновать первый год существования Big Data Ua", – сообщается на Facebook-странице компании.