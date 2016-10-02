Рейтинговое агентство Big Data Ua учредило премию для телеканалов

Рейтинговое агентство Big Data Ua, созданное экс-президентом компании «Воля» Сергеем Бойко, объявило о том, что в апреле, основываясь на результатах годовых данных Big Data Rating, будет вручать телеканалам собственную премию Big Data Awards.
"Мы будем щедры и раздавать награды самым лучшим телеканалам, ведь так мы планируем отпраздновать первый год существования Big Data Ua", – сообщается на Facebook-странице компании.
Награды будут вручаться в следующих номинациях: «Лидер среди ТВ-каналов общего просмотра», «Лидер среди детских ТВ-каналов»,«Лидер среди развлекательных ТВ-каналов», «Лидер среди фильмовых ТВ-каналов», «Лидер среди ТВ-каналов новостей», «Лидер среди музыкальных ТВ-каналов», «Лидер среди познавательных ТВ-каналов», «Лидер среди спортивных ТВ-каналов», «Лидер среди региональных ТВ-каналов», «Дебют года» и «Открытие года».
Напомним, Сергей Бойко покинул пост президента «Воли», который занимал более 14 лет, в октябре 2016 года. В интервью «Телекритике» он тогда рассказал, что планирует заняться собственным бизнесом – консалтингом и оказанием услуг по корпоративному управлению в телекоммуникационной отрасли. А уже в апреле 2017-го созданное им агентство Big Data Ua презентовало новую информационную систему Big Data Rating для отслеживания смотрения аудитории сервисов IPTV и OTT (часть технологии IPTV) в стране.
Фото: bigdataua.com