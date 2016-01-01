Региональные радио перевыполняют квоту на украинские песни на 20%

Местные и региональные радиостанции на 20% перевыполняют квоту украинских песен в эфире. Об этом в своем Facebook сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"По результатам мониторинга местных и региональных радиостанций Нацсовета констатируем, что во всех регионах Украины языковые квоты перевыполняются. В среднем – на 20%.То есть доля песен на государственном языке в среднем по стране составляет 45%", – написал он.