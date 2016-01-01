ТЕЛЕКРИТИКА

Региональные радио перевыполняют квоту на украинские песни на 20%

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Местные и региональные радиостанции на 20% перевыполняют квоту украинских песен в эфире. Об этом в своем Facebook сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"По результатам мониторинга местных и региональных радиостанций Нацсовета констатируем, что во всех регионах Украины языковые квоты перевыполняются. В среднем – на 20%.То есть доля песен на государственном языке в среднем по стране составляет 45%", – написал он.

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Локомотивами популяризации песен на украинском, по данным регулятора, являются Ровенская (82%), Тернопольская (81%), Ивано-Франковская (59%), Сумская (58%), Львовская и Николаевская (по 50%) области. "Донецкая и Одесская области ломают все стереотипы – они являются лидерами среди радиостанций восточного и южного регионов Украины со средним показателем 40%", – отметил Костинский.

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Что касается следующего года, то Нацсовет прогнозирует, что средний показатель по украинским песням увеличится еще на 5% – до 50%. "Ожидаем, что перевыполнение квоты по песням произойдет за счет радиостанций, представляющие центр, юг и восток Украины", – уточнил член регулятора.

Напомним, 8 ноября 2016 года в нашей стране вступил в силу закон о квотах на украинский язык в радиоэфире. Доля песен на украинском языке должна составлять не менее 25%, а доля ведения передач на государственном языке – не менее 50%. С 8 октября 2017-го квоты увеличатся: для песен они будут составлять 30%, а для передач – 55%. Еще через год они должны будут возрасти до 35% и 60% соответственно.

Фото: Максим Лисовой

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