Редсовет «Громадського» решил, что пост Гуменюк о детях не в его компетенции

Редакционный совет «Громадського телебачення» на своем вчерашнем заседании рассмотрел ситуацию с постом руководителя канала Натальи Гуменюк в Facebook, в котором она раскритиковала пользователей, публикующих фотографии детей.

Как сообщает пресс-служба «Громадського», на нем Редакционный совет принял решение, что он - не «комсомольская ячейка», и не может регулировать пожелания украинцев о том, как должна выглядеть френд-лента сотрудников в соцсетях. "Каждый гражданин или гражданка Украины имеет конституционное право публиковать / не публиковать фотографии собственных / чужих детей в социальных сетях, а также иметь / не иметь позицию относительно наличия / отсутствия постов, содержащих изображения детей", - добавляют на канале.

Редакционный совет также отмечает, что следит за соблюдением своими сотрудниками Общественного редакционного устава. "По мнению Редсовета, сообщение председателя организации Натальи Гуменюк в социальной сети Facebook от 10 марта не в компетенции Редсовета", - добавляют в «Громадськом».

Напомним, 10 марта Гуменюк написала в своем Facebook пост в режиме friends only с критикой пользователей, публикующих фотографии детей. Этот пост вызвал скандал в соцсети. Позже исполнительный директор «Громадського» Екатерина Горчинская сообщила, что этот вопрос будет рассмотрен Редакционным советом.

Фото: Facebook Натальи Гуменюк