Редакцию «Ведомостей» возглавил топ-менеджер «Первого канала»

Главным редактором российской ежедневной деловой газеты «Ведомости» стал руководитель дирекции интернет-вещания «Первого канала» Илья Булавинов. Соответствующее решение принял совет директоров, сообщается на сайте издания.

Нынешний главред Татьяна Лысова, объявившая осенью о своем желании покинуть газету, остается в совете директоров «Ведомостей» минимум до конца года.

По словам представителя владельца издания Демьяна Кудрявцева (газетой владеет семья Кудрявцева),за кандидатуру Булавинова проголосовали четыре члена совета директоров, за другого кандидата - шеф-редактора Vedomosti.ru Екатерину Дербилову - три. Ее кандидатуру предложила совету редакция.

Как известно до работы на «Первом канале» Булавинов был главредом сайта «РИА Новости», куда перешел с поста главного редактора сайта «Коммерсанта». В «Коммерсанте» он работал с 1993 по 2013 год.

Напомним, в октябре 2016 года Лысова сообщила о намерении покинуть «Ведомости». Свое решение она объяснила семейными обстоятельствами: "У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня".

Фото: Vedomosti.ru