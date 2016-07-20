Редактор Quartz – о том, как создается бизнес-издание для нового поколения: Accent

Quartz — стремительно развивающийся американский онлайн-журнал о бизнесе, основанный в 2012 году. Он хочет помочь читателям сориентироваться в глобальной экономике после всемирного кризиса. При этом редакция не пытается осветить все экономические процессы, а пишет о «навязчивых идеях» (obsessions) — важнейших темах и запутанных вопросах, которые актуальны для бизнес-профессионалов.
В интервью изданию Accent старший редактор сайта Гидеон Личфилд рассказал о том, как издание освещает крупные события, почему деление материалов на рубрики устарело и зачем медиа нужны редакторы, отвечающие за рост аудитории.
Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.
Наша редакция разбита на команды: каждый редактор работает с 3–7 корреспондентами. Журналисты пишут как короткие тексты, привязанные к новостям дня, так и более длинные статьи, для подготовки которых нужно больше времени.
В Quartz нет разделов, и команды не работают со специфической темой. Единственное исключение — рубрика «Технологии». За нее отвечает один редактор, потому что мы много пишем об этом.
«Для нас не важно писать обо всем. Намного важнее освещать темы, которые кажутся нам интересными»
Все работают над несколькими темами одновременно. Например, один из репортеров Quartz пишет об энергетике и нефтяной промышленности, но при этом интересуется и солнечными батареями, и электромобилями. В команде есть и другие люди, которые пишут о батареях и машинах с точки зрения технологий.
Главный недостаток такой системы — риск получить несколько текстов на одну и ту же тему. Иногда мы допускаем это, потому что два человека могут иметь разные подходы к одному и тому же вопросу. В любом случае все понимают, что Quartz не должен быть исчерпывающим: для нас не важно писать обо всем. Намного важнее освещать темы, которые кажутся нам интересными.
Другая проблема — в традиционных изданиях репортеры следят только за одной сферой, а у нас нет таких ограничений, и корреспонденту труднее стать настоящим экспертом в своей области. У наших репортеров более широкий кругозор, но иногда их знания могут быть менее глубокими, чем у других журналистов.
Во время больших событий мы выбираем одного ответственного редактора и заводим таблицу в Google Docs, чтобы решить, какие истории мы делаем и когда их выпускаем. Например, во время президентских выборов в США редактор работал с несколькими журналистами, которые писали новости и лонгриды, но было еще много репортеров, освещавших выборы. Все они общались в Slack-канале и договаривались между собой, чтобы истории не пересекались.
Во время подготовки материала мы постоянно обсуждаем, как привлечь внимание читателей к выбранной теме. Важно, чтобы она была интересна не только журналисту, но и читателям. Кроме того, мы уделяем много времени выбору заголовка. В этом журналистам помогают члены Growth Team. Они советуют, как расставить акценты в статье таким образом, чтобы она была интересна максимальному количеству людей.В Growth Team семь человек. Два человека занимаются SMM, но большинство общаются с журналистами и объясняют им, о чем читатели думают, чем делятся и как потребляют информацию.
Кроме того, у нас есть отдельный редактор, который отвечает за рассылки и приложение, и у него есть команда авторов по всему миру: в США, Азии и Европе. Они используют гиды для написания рассылок, и каждый день редактор дает рекомендации, что они должны изменить или добавить. Это очень строгий формат, так что авторы довольно быстро его запоминают.
Мы не любим слово редизайн, потому что мы постоянно вносим маленькие изменения, но в целом за четыре года было четыре больших редизайна.
Команда Quartz создала платформу Atlas для работы с графиками — это помогает нам иллюстрировать материалы в соответствии с нашим фирменным стилем. Все журналисты могут использовать этот инструмент: пользователям не нужно разбираться в data-журналистике или в компьютерной графике, чтобы сделать что-то. Еще у нас есть инструменты для создания карт в нашем стиле и для наложения текста на картинки, но их мы используем реже.
«Аудитории сайта, аккаунта в Twitter, рассылки и приложения различаются, и на каждой платформе нужно играть по ее правилам»
Когда мы говорим, что Quartz — это API (набор готовых функций, структур и т.д. - Ред.), мы имеем в виду, что Quartz — это не сайт, а подход. Мы всегда напоминаем авторам, что есть много платформ и способов публикации.
Возможно, через 3–5 лет большинство наших читателей будут заходить не на qz.com, а куда-то еще. Невозможно предсказать будущее, и выражение про API — это способ сказать, что нам нужно думать о разных платформах. Аудитории сайта, аккаунта в Twitter, рассылки и приложения различаются, и на каждой платформе нужно играть по ее правилам. Мы знаем, кто мы, о чем пишем, до каких людей пытаемся достучаться, но мы меняем наши методы для каждой платформы.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте издания.
Главное фото: Wikimedia.org / Birulik