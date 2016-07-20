Редактор Quartz – о том, как создается бизнес-издание для нового поколения: Accent

В интервью изданию Accent старший редактор сайта Гидеон Личфилд рассказал о том, как издание освещает крупные события, почему деление материалов на рубрики устарело и зачем медиа нужны редакторы, отвечающие за рост аудитории.

Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.

Наша редакция разбита на команды: каждый редактор работает с 3–7 корреспондентами. Журналисты пишут как короткие тексты, привязанные к новостям дня, так и более длинные статьи, для подготовки которых нужно больше времени.

В Quartz нет разделов, и команды не работают со специфической темой. Единственное исключение — рубрика «Технологии». За нее отвечает один редактор, потому что мы много пишем об этом.