ТЕЛЕКРИТИКА

Редактор НТН стала ведущей новой программы канала

Бизнес

На телеканале НТН 29 октября стартует новая программа «Свідок. Агенти», которая станет воскресным выпуском «Свідка». Выходить она будет в 19:00, а ведущей стала Елена Ткаченко.

Как сообщает пресс-служба канала «Интер» (входит в «Интер медиа групп» вместе с НТН), «Свідок.Агенти» – программа журналистских расследований актуальных проблем, бытовых конфликтов, касающихся многих жителей Украины. 

Журналисты будут рассматривать конфликтные ситуации с разных ракурсов, рассказывать о том, как мирно решить проблему или к каким специалистам можно обратиться за помощью, если же оппонент не настроен «на мировую». "Программа «Свідок.Агенти» – о реальной жизни людей. Об огромных проблемах, с которыми мы сталкиваемся в повседневности. Иногда они ставят в тупик, и наша программа поможет из него выбраться. Это советы, рекомендации, иногда даже настоящие пошаговые инструкции действий. Конечно, в программе будут и интриги и скандалы – это же журналистское расследование!", – отмечает ведущая.

Как известно, Елена Ткаченко работает на телевидении с 2007 года. Последние восемь лет на канале НТН: сначала журналистом, потом – выпускающим редактором программы «Свідок». 

Фото: Пресс-служба канала

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