Реалити Оксаны Марченко стартует на «Интере» в декабре

Новое реалити-шоу «Время строить», которое запускает на телеканале «Интер» Оксана Марченко, выйдет в эфир в декабре.

Как сообщает пресс-служба канала, украинская адаптация одного из самых популярных телешоу в мире Extreme Makeover: Home Edition, по мнению представителя компании-обладателя формата, будет одной из самых масштабных.

"«Время строить» поможет четырем украинским семьям в очень короткий срок обрести дом своей мечты. Но в большей степени это программа о шансе на новую жизнь. О вере в себя и свои силы. О помощи, которая приходит внезапно, когда уже отчаялся ждать", – анонсируют создатели шоу.

По словам руководителя Inter Media Group Анны Безлюдной, канал возлагает на проект большие надежды. "И не просто как на телевизионный проект, а как на некое событие, которое в целом что-то может в стране поменять. В течение часа на экране мы будем видеть, как меняется жизнь человека к лучшему", – говорит она.

Участники «Время строить» – семьи с непростыми историями, у них в прошлом произошла трагедия, в результате чего они остались или без крыши над головой, или в очень сложных жилищных условиях. "Проект привлек десятки и сотни добровольных помощников, неравнодушных людей со всей Украины. К строительству присоединятся даже украинские звезды", – уточняют на «Интере».

Фото: Пресс-служба «Интера»